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Ще майже 130 тисяч українців вакцинувалися від COVID за добу

Автор: Марія Кучерявець

В Україні за минулу добу вакцинували від коронавірусу майже 130 тисяч людей. Загалом в країні вже провели 26,7 млн щеплень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані МОЗ.

Статистика за добу

Вчора, 13 грудня від коронавірусу було вакциновано 129 742 людини. З яких першу дозу вакцини отримали 42 956 людей, а повністю імунізовані (отримали дві дози) - 86 786.

Загалом в Україні

Від початку вакцинальної кампанії в Україні від коронавірусу щеплено 14 174 401 людину.

З них отримали першу дозу вакцини - 14 174 399 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози - 12 544 437.

У загальній кількості в країні проведено 26 718 836 щеплень.

Нагадаємо, в Україні дозволили застосування третьої дози вакцини від коронавірусу, але не усім.

Зазначимо, за словами головного санітарного лікаря Ігоря Кузіна, ймовірно, бустерну дозу в Україні дозволять не раніше ніж з середини або ж кінця січня 2022 року.

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Мінстерство охорони здоров'я УкраїниВакцина від коронавірусу