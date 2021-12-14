Ще майже 130 тисяч українців вакцинувалися від COVID за добу

В Україні за минулу добу вакцинували від коронавірусу майже 130 тисяч людей. Загалом в країні вже провели 26,7 млн щеплень.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані МОЗ.
Вчора, 13 грудня від коронавірусу було вакциновано 129 742 людини. З яких першу дозу вакцини отримали 42 956 людей, а повністю імунізовані (отримали дві дози) - 86 786.
Від початку вакцинальної кампанії в Україні від коронавірусу щеплено 14 174 401 людину.
З них отримали першу дозу вакцини - 14 174 399 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози - 12 544 437.
У загальній кількості в країні проведено 26 718 836 щеплень.
Нагадаємо, в Україні дозволили застосування третьої дози вакцини від коронавірусу, але не усім.
Зазначимо, за словами головного санітарного лікаря Ігоря Кузіна, ймовірно, бустерну дозу в Україні дозволять не раніше ніж з середини або ж кінця січня 2022 року.