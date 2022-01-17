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Еще 23 тысячи украинцев привились от COVID. Почти половина из них - получили вторую дозу

Автор: Мария Кучерявец

В Украине за минувшие сутки прививку от коронавируса получили более 23 тысяч человек. При этом почти 11 000 из них - получили вторую дозу вакцины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Министерства здравоохранения.

Статистика за сутки

За вчера, 16 января в Украине 23 286 человек вакцинированы против коронавируса.

Из них первую дозу получили 8 034 человека, вторую дозу - 10 930 человек, дополнительную 105 человек, а бустерную - 4 217.

В целом в Украине

С начала вакцинальной кампании в Украине привито 14 993 077 человек.

В частности, получили первую дозу - 14 993 075 людей, получили две дозы - 14 270 520 человек, дополнительную дозу - 9 617 человек, а бустерную - 99 165.

В общем количестве в стране уже проведено 29 372 377 прививок.

Напомним, в Украине изменили схемы вакцинации от коронавируса.

Добавим, в Украине могут начать вакцинацию от коронавируса среди детей от 5 лет.

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Министерство здравоохранения УкраиныВакцина от коронавируса