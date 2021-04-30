Киевская область может выйти из "красной" зоны карантина, - Кабмин

В Кабинете министров Украины анонсировали сокращение " красной" зоны карантина . Из нее может выйти Киевская область.

Об этом заявил в эфире "Украина 24" министр Кабинета министров Украины Олег Немчинов.

По его словам, Винницкая область находится в "красной" зоне.

"Для того, чтобы территория перешла в соответствующую зону нужно решение государственной комиссии ТЭБ и ЧС. Мы не получали такого обращения от Минздрава (по выходу Винницкой области из "красной" зоны, - ред.). Винницкая и Киевская области - те регионы, которые могут перейти из "красной" зоны в "желтую", - заявил Немчинов.

Отметим, что на сайте Минздрава вчера появилась информация, что Винницкая область перешла в "желтую" зону карантина. До этого она была в "оранжевой" зоне.

Ранее в Центре экономики здравоохранения Киевской школы экономики заявили, что до конца недели могут выйти еще 7 областей из "красной" зоны карантина.