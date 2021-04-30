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Київська область може вийти з "червоної" зони карантину, - Кабмін

Новость на русском → Київ, П'ятниця 30 квітня 2021 09:07
Київська область може вийти з "червоної" зони карантину, - Кабмін Фото: в Україні можуть скоротити "червону" зону (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

У Кабінеті міністрів України анонсували скорочення "червоної" зони карантину. З неї може вийти Київська область.

Про це заявив в ефірі "Україна 24" міністр Кабінету міністрів України Олег Немчінов.

За його словами, Вінницька область перебуває в "червоній" зоні.

"Для того, щоб територія перейшла у відповідну зону потрібно рішення державної комісії ТЕБ і НС. Ми не отримували такого звернення від МОЗ (про вихід Вінницької області з "червоної" зони, - ред.). Вінницька та Київська області - ті регіони, які можуть перейти з "червоної" зони в "жовту", - заявив Немчінов.

Зазначимо, що на сайті МОЗ вчора з'явилась інформація, що Вінницька область перейшла в "жовту" зону карантину. До цього вона була в "помаранчевій" зоні.

Київська область може вийти з &quot;червоної&quot; зони карантину, - Кабмін

Раніше в Центрі економіки охорони здоров'я Київської школи економіки заявили, що до кінця тижня можуть вийти ще 7 областей з "червоної" зони карантину.

Зазначимо, прем'єр Денис Шмигаль анонсував скорочення "червоної" зони карантину.

Нагадаємо, Київ виходить з "червоної" зони карантину. Відповідне рішення прийняла Державна комісія з питань ТЕБ та НС.

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