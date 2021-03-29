Еще один регион готовится ужесточить карантин
Глава Полтавской ОГА анонсировал усиление карантинных мер в регионе. Ситуация с коронавирусом в Полтаве ухудшается.
Об этом заявил в начале аппаратного совещания глава Полтавской ОГА Олег Синегубов, передает издание "Новости Полтавщины".
По его словам, в целом в Полтавской области стабильная ситуация с коронавирусом.
"Однако, по некоторым населенным пунктам, в частности, в Полтаве, возникает беспокойство. Скорее всего, с сегодняшнего дня будем проводить комиссию ТЭБ и ЧС и усиливать карантинные меры. Потому что негативная динамика, которую мы наблюдаем сейчас, нас не удовлетворяет", - сообщил глава облгосадминистрации.
По состоянию на сегодня, по данным Минздрава, Полтавская область находится в "оранжевой" зоне.
Отметим, в "красной" зоне карантина находятся Киев, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Львовская, Николаевская, Одесская, Сумская, Черновицкая и Черниговская области.
Напомним, Львовские городские власти 29 марта обсудит вопрос ужесточения карантина.
Отметим, Черниговская область вошла в "красную" зону карантина с понедельника, 29 марта.