Еще один регион готовится ужесточить карантин

Глава Полтавской ОГА анонсировал усиление карантинных мер в регионе. Ситуация с коронавирусом в Полтаве ухудшается.

Об этом заявил в начале аппаратного совещания глава Полтавской ОГА Олег Синегубов, передает издание "Новости Полтавщины" .

По его словам, в целом в Полтавской области стабильная ситуация с коронавирусом.

"Однако, по некоторым населенным пунктам, в частности, в Полтаве, возникает беспокойство. Скорее всего, с сегодняшнего дня будем проводить комиссию ТЭБ и ЧС и усиливать карантинные меры. Потому что негативная динамика, которую мы наблюдаем сейчас, нас не удовлетворяет", - сообщил глава облгосадминистрации.

По состоянию на сегодня, по данным Минздрава, Полтавская область находится в "оранжевой" зоне.

Отметим, в "красной" зоне карантина находятся Киев, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Львовская, Николаевская, Одесская, Сумская, Черновицкая и Черниговская области.