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Еще один регион готовится ужесточить карантин

Новина українською → Полтава, Понедельник 29 марта 2021 13:02
Еще один регион готовится ужесточить карантин Фото: карантин ужесточат в Полтавской области (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Глава Полтавской ОГА анонсировал усиление карантинных мер в регионе. Ситуация с коронавирусом в Полтаве ухудшается.

Об этом заявил в начале аппаратного совещания глава Полтавской ОГА Олег Синегубов, передает издание "Новости Полтавщины".

По его словам, в целом в Полтавской области стабильная ситуация с коронавирусом.

"Однако, по некоторым населенным пунктам, в частности, в Полтаве, возникает беспокойство. Скорее всего, с сегодняшнего дня будем проводить комиссию ТЭБ и ЧС и усиливать карантинные меры. Потому что негативная динамика, которую мы наблюдаем сейчас, нас не удовлетворяет", - сообщил глава облгосадминистрации.

По состоянию на сегодня, по данным Минздрава, Полтавская область находится в "оранжевой" зоне.

Отметим, в "красной" зоне карантина находятся Киев, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Львовская, Николаевская, Одесская, Сумская, Черновицкая и Черниговская области.

Напомним, Львовские городские власти 29 марта обсудит вопрос ужесточения карантина.

Отметим, Черниговская область вошла в "красную" зону карантина с понедельника, 29 марта.

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