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Еще один украинец умер от штамма "Дельта". Он не был привит от COVID

Автор: РБК-Украина

В Стрыйском районе Львовской области зафиксирована смерть от штамма "Дельта". Сообщается, что умер 36-летний мужчина, который не был вакцинирован.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook главного санитарного врача Львовской области Натальи Иванченко.

По ее словам, пациент не выезжал за пределы Львовской области.

"Поступил в больницу в тяжелом состоянии, сразу в отделение реанимации и интенсивной терапии. Был на аппарате ИВЛ. За его жизнь медики боролись 8 дней. Пациент имел сопутствующую патологию - сахарный диабет, то есть был в группе риска и нуждался вакцинации. К сожалению, спасти не удалось", - отметила Иванченко.

Она уточнила, что "Дельта"-штамм был подтвержден референс-лабораторией Центра общественного здоровья Минздрава Украины.

Напомним, ранее на этой неделе в Тернопольской области зарегистрировали первую смерть от штамма "Дельта".

Отметим, этот вариант зафиксировали уже в нескольких регионах страны.

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