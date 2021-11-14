Еще одна область на грани "красной зоны": карта карантина в Украине

Согласно информации Минздрава, в "оранжевой" Винницкой области уже три дня подряд превышены коэффициенты выявления новых случаев COVID-19 и уровень госпитализаций на 100 тысяч населения. По действующим правилам, превышение двух показателей означает переход региона в "красную" зону.

Ограничения "красной" зоны предусматривают запрет работы ресторанов, ТРЦ, рынков, массовых мероприятий. Работа учебных заведений разрешается при наличии у 100% педагогов "зеленых" COVID-сертификатов.

Ограничения "красного" уровня не применяются при наличии у всех участников (посетителей), работников и организаторов массовых мероприятий "зеленого" COVID-сертификата.

Карта карантина в Украине

Фото: зоны карантина в Украине (moz.gov.ua)

"Желтая" зона:

Закарпатская область

Кировоградская область

Тернопольская область

"Оранжевая" зона:

Винницкая область

Полтавская область

Харьковская область

Черновицкая область

"Красная" зона