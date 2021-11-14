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Еще одна область на грани "красной зоны": карта карантина в Украине

Автор: Александр Мороз

По состоянию на 14 ноября региональная карта карантина в Украине не изменилась по сравнению с предыдущим днем. Но ситуация с коронавирусом ухудшается в Винницкой области, и она уже на грани перехода в "красную" зону.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство здравоохранения.

Согласно информации Минздрава, в "оранжевой" Винницкой области уже три дня подряд превышены коэффициенты выявления новых случаев COVID-19 и уровень госпитализаций на 100 тысяч населения. По действующим правилам, превышение двух показателей означает переход региона в "красную" зону.

Ограничения "красной" зоны предусматривают запрет работы ресторанов, ТРЦ, рынков, массовых мероприятий. Работа учебных заведений разрешается при наличии у 100% педагогов "зеленых" COVID-сертификатов.

Ограничения "красного" уровня не применяются при наличии у всех участников (посетителей), работников и организаторов массовых мероприятий "зеленого" COVID-сертификата.

Карта карантина в Украине

Фото: зоны карантина в Украине (moz.gov.ua)

"Желтая" зона:

  • Закарпатская область
  • Кировоградская область
  • Тернопольская область

"Оранжевая" зона:

  • Винницкая область
  • Полтавская область
  • Харьковская область
  • Черновицкая область

"Красная" зона

  • Киев
  • Херсонская область
  • Одесская область
  • Запорожская область
  • Донецкая область
  • Днепропетровская область
  • Сумская область
  • Николаевская область
  • Ровенская область
  • Житомирская область
  • Ивано-Франковская область
  • Киевская область
  • Луганская область
  • Хмельницкая область
  • Черниговская область
  • Львовская область
  • Волынская область
  • Черкасская область

Напомним, ранее министр здравоохранения Виктор Ляшко заявлял, что Винницкая и Харьковская области находятся в зоне риска перехода в "красную" зону.

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