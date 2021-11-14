Ще одна область на межі "червоної зони": карта карантину в Україні

Станом на 14 листопада регіональна карта карантину в Україні не змінилася порівняно з попереднім днем. Але ситуація з коронавірусом погіршується у Вінницькій області, і вона вже на межі переходу в "червону" зону.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство охорони здоров'я.
Згідно з інформацією МОЗ, у "помаранчевій" Вінницькій області вже три дні поспіль перевищено коефіцієнти виявлення нових випадків COVID-19 та рівень госпіталізацій на 100 тисяч населення. За діючими правилами, перевищення двох показників означає перехід регіону в "червону" зону.
Обмеження "червоної" зони передбачають заборону роботи ресторанів, ТРЦ, ринків, масових заходів. Робота навчальних закладів дозволяється за наявності у 100% педагогів "зелених" COVID-сертифікатів.
Обмеження "червоного" рівня не застосовуються при наявності у всіх учасників (відвідувачів), працівників та організаторів масових заходів "зеленого" COVID-сертифіката.
Фото: зони карантину в Україні (moz.gov.ua)
"Жовта" зона:
"Помаранчева" зона:
"Червона" зона
Нагадаємо, раніше міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко заявляв, що Вінницька та Харківська області знаходяться в зоні ризику переходу в "червону" зону.