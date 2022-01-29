Еще одна область стала "оранжевой". Как выглядит карта карантина в Украине

По состоянию на 29 января еще одна область вошла в "оранжевую" зону адаптивного карантина в Украине. На сегодня в ней находятся 16 регионов, часть из них уже на грани перехода в "красную" зону.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство здравоохранения .

В "желтой" зоне остаются Киев, Днепропетровская, Киевская, Кировоградская, Луганская, Николаевская, Полтавская и Херсонская области.

Николаевская область вошла в "оранжевую" зону и теперь она насчитывает 16 регионов. Отметим, для нее нет особых карантинных ограничений, но местные власти могут вводить их на свое усмотрение.

По данным Минздрава, на сегодня в "красной" зоне с максимальными карантинными ограничениями находятся две области - Ивано-Франковская и Ровенская.

Напомним, ранее сообщалось, что Львовская область ужесточает карантин с 31 января, хотя и остается пока в "оранжевой" зоне.

Также стало известно, что столичные школы и садики пока не закрываются на карантин.