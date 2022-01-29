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Еще одна область стала "оранжевой". Как выглядит карта карантина в Украине

Автор: Сергей Новиков

По состоянию на 29 января еще одна область вошла в "оранжевую" зону адаптивного карантина в Украине. На сегодня в ней находятся 16 регионов, часть из них уже на грани перехода в "красную" зону.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство здравоохранения.

По данным Минздрава, на сегодня в "красной" зоне с максимальными карантинными ограничениями находятся две области - Ивано-Франковская и Ровенская.

Фото: карта адаптивного карантина

Николаевская область вошла в "оранжевую" зону и теперь она насчитывает 16 регионов. Отметим, для нее нет особых карантинных ограничений, но местные власти могут вводить их на свое усмотрение.

"Оранжевая" зона выглядит следующим образом:

  • Винницкая область
  • Волынская область
  • Донецкая область
  • Житомирская область
  • Закарпатская область
  • Запорожская область
  • Львовская область
  • Николаевская область
  • Одесская область
  • Сумская область
  • Тернопольская область
  • Харьковская область
  • Хмельницкая область
  • Черкасская область
  • Черниговская область
  • Черновицкая область

В "желтой" зоне остаются Киев, Днепропетровская, Киевская, Кировоградская, Луганская, Николаевская, Полтавская и Херсонская области.

Напомним, ранее сообщалось, что Львовская область ужесточает карантин с 31 января, хотя и остается пока в "оранжевой" зоне.

Также стало известно, что столичные школы и садики пока не закрываются на карантин.

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