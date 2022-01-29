Ще одна область стала "помаранчевою". Як виглядає карта карантину в Україні

Станом на 29 січня ще одна область увійшла до "помаранчевої" зони адаптивного карантину в Україні. На сьогодні в ній знаходяться 16 регіонів, частина з них вже на межі переходу до "червоної" зони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство охорони здоров'я .

У "жовтій" зоні залишаються Київ, Дніпропетровська, Київська, Кіровоградська, Луганська, Миколаївська, Полтавська та Херсонська області.

Миколаївська область увійшла до "помаранчевої" зони і тепер вона налічує 16 регіонів. Зазначимо, для неї немає особливих карантинних обмежень, але місцева влада може запроваджувати їх на свій розсуд.

За даними МОЗ, на сьогодні в "червоній" зоні з максимальними карантинними обмеженнями знаходяться дві області - Івано-Франківська та Рівненська.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Львівська область посилює карантин з 31 січня, хоча й залишається поки в "помаранчевій" зоні.

Також стало відомо, що столичні школи та садочки поки не закриваються на карантин.