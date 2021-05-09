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Еще одна партия вакцины Sinovac прибыла в Украину

Новина українською → Киев, Воскресенье 09 мая 2021 20:27
Еще одна партия вакцины Sinovac прибыла в Украину Фото: для вакцинации в Украине прибыла новая партия Sinovac (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Украина получила очередную партию вакцины Sinovac от коронавируса. Партия объемом 500 000 доз сегодня прибыла в аэропорт "Борисполь".

Об этом в Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

"Только что в Борисполе приземлились очередные 500 тыс. доз вакцины CoronaVac от компании Sinovac Biotech", - отметил Степанов.

Он также добавил, что в целом Украина законтрактовала 1,9 млн доз этой вакцины, из которых 1,215 млн уже получены.

Отметим, CoronaVac в Украине применяют для вакцинации маломобильных групп населения, людей с инвалидностью и тех, кто за ними ухаживают. Также вакцину получают педагоги, которые будут привлечены к ВНО в 2021 году; олимпийцы и паралимпийцы; сотрудники патрульной полиции.

Напомним, ранее сообщалось, что для спортсменов выделили 1 500 доз вакцины CoronaVac.

Степанов заявлял, что Украине осталось законтрактовать еще 5 млн доз вакцин от коронавируса, чтобы полностью обеспечить население иммунизацией против COVID.

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