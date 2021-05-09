Ще одна партія вакцини Sinovac прибула до України
Фото: для вакцинації в Україні прибула нова партія Sinovac (Віталій Носач/РБК-Україна)
Україна отримала чергову партію вакцини Sinovac від коронавірусу. Партія обсягом 500 000 доз сьогодні прибула до аеропорту "Бориспіль".
Про це у Facebook повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.
"Щойно в Борисполі приземлилися чергові 500 тис. доз вакцини CoronaVac від компанії Sinovac Biotech", - зазначив Степанов.
Він також додав, що загалом Україна законтрактувала 1,9 млн доз цієї вакцини, з яких 1,215 млн вже отримані.
Відзначимо, CoronaVac в Україні застосовують для вакцинації маломобільних груп населення, людей з інвалідністю та тих, хто за ними доглядають. Також вакцину отримують педагоги, які будуть залучені до ЗНО у 2021 році; олімпійці і паралімпійці; співробітники патрульної поліції.
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