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Еще в одной области началась вакцинация от коронавируса

Новина українською → Полтавская область, Четверг 25 февраля 2021 11:22
Еще в одной области началась вакцинация от коронавируса Фото: вакцинация (t.me/synegubov)
Автор: Анастасия Рокитна

Сегодня, 25 февраля, началась вакцинация от коронавируса в Полтавской области. Первую прививку сделали врачу.

Об этом сообщил на своем Telegram-канале глава Полтавской ОГА Олег Синегубов.

Роман Пономаренко - врач-инфекционист из Полтавской областной клинической инфекционной больницы. Он первый в области получил прививку от коронавируса. Чувствует себя хорошо.

"Вакцинация в Полтавской области началась", - сообщил глава ОГА.

Отметим, сегодня вакцинация от коронавируса началась и в Киеве. Первым прививку получил заведующий больницы.

Также в Черновицкой области стартовала вакцинация от коронавируса. Первым вакцину от COVID-19 получил детский врач-анестезиолог Александр Теслицкий.

Издание писало, что вчера в Украине началась массовая вакцинация от коронавируса.

Первым в Украине вакцину от COVID получил реаниматолог из Черкасской области.

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