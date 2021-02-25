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Ще в одній області розпочалась вакцинація від коронавірусу

Новость на русском → Полтавська область, Четвер 25 лютого 2021 11:22
Ще в одній області розпочалась вакцинація від коронавірусу Фото: вакцинація (t.me/synegubov)
Автор: Анастасія Рокитна

Сьогодні, 25 лютого, почалась вакцинація від коронавірусу у Полтавській області. Перше щеплення зробили лікарю.

Про це повідомив на своєму Telegram-каналі голова Полтавської ОДА Олег Синєгубов.

Роман Пономаренко - лікар-інфекціоніст із Полтавської обласної клінічної інфекційної лікарні. Він перший в області отримав щеплення від коронавірусу. Почувається добре.

"Вакцинація в Полтавській області розпочалася", - повідомив голова ОДА.

Зазначимо, сьогодні вакцинація від коронавірусу почалась і у Києві. Першим щеплення отримав завідувач лікарні.

Також у Чернівецькій області стартувала вакцинація від коронавірусу. Першим вакцину від COVID-19 отримав дитячий лікар-анестезіолог Олександр Тесліцький.

Видання писало, що вчора в Україні почалася масова вакцинація від коронавірусу.

Першим в Україні вакцину від COVID отримав реаніматолог з Черкаської області.

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