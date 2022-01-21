Еще три области. Ляшко назвал кандидатов на попадание в "красную" зону

Глава Минздрава отметил, что ближе всего к переходу в "красную" зону Львовская, Ровенская и Черновицкая области. В них несколько дней подряд ухудшаются показатели заболеваемости коронавирусом.

По его словам, во Львовской области три дня подряд растет динамика госпитализации. Как отметил министр, другие показатели в регионе пока адекватны, поэтому речь не идет о введении "красного" уровня.

"Сегодня в Ровенской области впервые подключился второй показатель. Если два дня второй показатель - динамика уровня госпитализации будет превышен - то она может зайти в "красный уровень опасности", - сказал Ляшко.

Он добавил, что Черновицкая область - также потенциально следующий кандидат на вхождение в красный уровень.