RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Ще три області. Ляшко назвав кандидатів на потрапляння в "червону" зону

Автор: Уляна Безпалько

Міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко назвав три області, які можуть перейти в "червону" зону карантину. Він зазначив, що в цих регіонах кілька днів збільшуються госпіталізації.

Про це сказав Ляшко на зустрічі з журналістами, передає кореспондент РБК-Україна.

Глава МОЗ зазначив, що найближче до переходу в "червону" зону Львівська, Рівненська та Чернівецька області. У них кілька днів поспіль погіршуються показники захворюваності коронавірусом.

За його словами, у Львівській області три дні поспіль зростає Динаміка госпіталізації. Як зазначив міністр, інші показники в регіоні поки адекватні, тому мова не йде про введення "червоного" рівня.

"Сьогодні в Рівненській області вперше підключився другий показник. Якщо два дні другий показник-динаміка рівня госпіталізації буде перевищено-то вона може зайти в "червоний рівень небезпеки", - сказав Ляшко.

Він додав, що Чернівецька область - також потенційно наступний кандидат на входження в червоний рівень.

Нагадаємо, з 24 січня у "червону" зону карантину переходить Івано-Франківська область.

Відзначимо, на сьогодні у "помаранчевій зоні" знаходяться вісім областей.

Читайте РБК-Україна в Google News
Мінстерство охорони здоров'я УкраїниКарантинКоронавірус