UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Эстония пожертвует 800 тысяч доз COVID-вакцин другим странам, в том числе Украине

Автор: РБК-Украина

Правительство Эстонии заявил, что намерено пожертвовать 800 тысяч доз вакцины от коронавируса Astrazeneca другим странам. Половину из них намерены передана в рамках глобальной инициативы COVAX, другую половину - странам Восточного партнерства ЕС.

Об этом заявила министр иностранных дел Эстонии Ева-Мария Лимец, передает ERR.

"У Эстонии есть желание пожертвовать вакцины. Прежде всего мы дождемся, когда у нас будет достаточное количество лишних препаратов, чтобы мы смогли их пожертвовать. Планируется передать 800 тысяч доз вакцин", - заявила она.

По словам главы МИД Эстонии, вакцины от коронавируса будут переданы Грузии, Украине и Молдове.

"Среди них наиболее важны партнеры, которые смотрят в евроатлантическое будущее - Грузия, Украина, Молдова - но мы думаем и о трех других странах - Армению, Азербайджан и Беларусь", - добавила Лийметс.

Напомним, 3 июня в Белом доме объявили о выделении 80 млн доз вакцин от коронавируса для помощи другим странам. Первый транш помощи составит 25 млн доз, которые отправят Украине, Канаде, Южной Корее и еще ряду стран.

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил президента Соединенных Штатов Джо Байдена за решение США выделить Украине вакцин от коронавируса.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Вакцина от коронавирусаКоронавирусЭстония