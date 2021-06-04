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Естонія пожертвує 800 тисяч доз COVID-вакцин іншим країнам, у тому числі Україні

Автор: РБК-Україна

Уряд Естонії заявив, що має намір пожертвувати 800 тисяч доз вакцини від коронавірусу AstraZeneca іншим країнам. Половину з них мають намір передана в рамках глобальної ініціативи COVAX, іншу половину - країнам Східного партнерства ЄС.

Про це заявила міністр закордонних справ Естонії Єва-Марія Лімець, передає ERR.

"У Естонії є бажання пожертвувати вакцини. Перш за все ми дочекаємося, коли у нас буде достатня кількість зайвих препаратів, щоб ми змогли їх пожертвувати. Планується передати 800 тисяч доз вакцин", - заявила вона.

За словами глави МЗС Естонії, вакцини від коронавірусу будуть передані Грузії, Україні та Молдові.

"Серед них найбільш важливі Партнери, які дивляться в євроатлантичне майбутнє - Грузія, Україна, Молдова - але ми думаємо і про три інші країни - Вірменію, Азербайджан і Білорусь", - додала Лійметс.

Нагадаємо, 3 червня в Білому домі оголосили про виділення 80 млн доз вакцин від коронавірусу для допомоги іншим країнам. Перший транш допомоги складе 25 млн доз, які відправлять Україні, Канаді, Південній Кореї і ще ряду країн.

У свою чергу президент України Володимир Зеленський подякував президенту Сполучених Штатів Джо Байдену за рішення США виділити Україні вакцин від коронавірусу.

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