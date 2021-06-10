UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Эстония ввела в действие новые цифровые COVID-сертификаты

Автор: РБК-Украина

Эстония с сегодняшнего дня ввела в действие новые цифровые сертификаты вакцинации от COVID в соответствии со стандартом Европейского союза. Кроме сертификата, эстонцы также теперь могут на специальном портале для пациентов сформировать подтверждение перенесенного заболевания и отрицательного теста.

Об этом пишет местный сайт Postimees.

Сообщается, что защищенные от подделки сертификаты позволят в будущем безопаснее передвигаться по ЕС. Цифровая система сертификации COVID в ЕС будет полностью функционировать с июля.

"От COVID-19 частично или полностью вакцинированы более полумиллиона эстонцев, и это число растет на десятки тысяч каждую неделю. Кроме того, среди нас более 100 000 тех, кто переболел COVID-19. Новые COVID-удостоверения дадут возможность упростить путешествия и сделать их безопаснее, а также участвовать в крупных мероприятиях в Эстонии", - заявил министр здоровья и труда Танель Кийк.

При этом ранее установленные национальные сертификаты о вакцинации в Эстонии по-прежнему действительны и остаются на портале для пациентов.

Напомним, накануне Европарламент завершил законодательную работу над пакетом по введению цифрового COVID-сертификата. Также сообщалось, как он будет выглядеть.

Кроме того, стало известно, что COVID-сертификаты получили уже более миллиона граждан ЕС.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины ЭстониясертификатыCOVID-19