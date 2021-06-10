Естонія ввела в дію нові цифрові COVID-сертифікати

Естонія з сьогоднішнього дня ввела в дію нові цифрові сертифікати вакцинації від COVID відповідно до стандарту Європейського союзу. Крім сертифіката, естонці також тепер можуть на спеціальному порталі для пацієнтів сформувати підтвердження перенесеного захворювання і негативного тесту.

Повідомляється, що захищені від підробки сертифікати дозволять в майбутньому безпечніше пересуватися по ЄС. Цифрова система сертифікації COVID в ЄС буде повністю функціонувати з липня.

"Від COVID-19 частково або повністю вакциновані понад півмільйона естонців, і це число зростає на десятки тисяч щотижня. Крім того, серед нас більше 100 000 тих, хто перехворів на COVID-19. Нові COVID-посвідчення дадуть можливість спростити подорожі і зробити їх безпечнішими, а також брати участь у великих заходах в Естонії", - заявив міністр здоров'я і праці Танель Кійк.

При цьому раніше встановлені національні сертифікати про вакцинацію в Естонії як і раніше дійсні і залишаються на порталі для пацієнтів.