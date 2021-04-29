Это не проездной документ. ЕС определился по поводу COVID-паспортов

В ходе заседания депутаты Европарламента пришли к соглашению о том, что новый "сертификат ЕС COVID-19", являющийся альтернативой предложенному Еврокомиссией цифровому "зеленому сертификату", должен иметь срок действия не более 12 месяцев.

Они также подчеркнули, что такой документ не будет иметь функций проездного и не станет предварительным требованием для реализации права на свободное перемещение.

При этом в Европарламенте считают, что во время поездок на обладателей сертификата не должны распространяться дополнительные ограничения, такие как самоизоляция или тестирование на коронавирус. В то же время недопустима и дискриминация тех, кто не прошел вакцинацию.

Депутаты считают, что страны - члены ЕС должны сами решить, будут ли они принимать сертификаты вакцинации от других стран, если там используются препараты, одобренные ВОЗ.