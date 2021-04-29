Це не проїзний документ. ЄС визначився з приводу COVID-паспортів

В ході засідання депутати Європарламенту дійшли згоди про те, що новий "сертифікат ЄС COVID-19", що є альтернативою запропонованому Єврокомісією цифровому "зеленому сертифікату", повинен мати термін дії не більше 12 місяців.

Вони також підкреслили, що такий документ не матиме функцій проїзного і не стане попередньою вимогою для реалізації права на вільне переміщення.

При цьому в Європарламенті вважають, що під час поїздок на власників сертифіката не повинні поширюватися додаткові обмеження, такі як самоізоляція або тестування на коронавірус. У той же час неприпустима і дискримінація тих, хто не пройшов вакцинацію.

Депутати вважають, що країни-члени ЄС повинні самі вирішити, чи будуть вони приймати сертифікати вакцинації від інших країн, якщо там використовуються препарати, схвалені ВООЗ.