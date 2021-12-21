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Еврокомиссия сократила срок действия COVID-сертификатов для поездок до 9 месяцев

Автор: Ольга Белей

Европейская комиссия во вторник, 21 декабря, приняла правила, согласно которым COVID-сертификат будет действителен для путешествий в течение 9 месяцев после последней прививки. Новые правила вступят в силу для 27 стран ЕС с 1 февраля 2022 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу комиссии.

"Сегодня Комиссия утвердила правила, касающиеся цифрового COVID-сертификата ЕС, установив обязывающий срок принятия сертификатов о вакцинации в 9 месяцев (ровно 270 дней) с целью путешествий внутри ЕС", - говорится в сообщении.

При этом уточняется, что это решение учитывает рекомендации Европейского центра профилактики и контроля заболеваний, согласно которым усиливающие дозы рекомендуются не позднее чем через шесть месяцев после завершения первого цикла вакцинации.

Сертификат будет действительным в течение дополнительного периода еще на три месяца после шести месяцев, чтобы гарантировать, что национальные кампании по вакцинации могут быть скорректированы, и граждане будут иметь доступ к бустерным дозам.

Новые правила вступят в силу для 27 стран ЕС с 1 февраля 2022 года. Данные правила касаются только поездок между странами.

По словам официального представителя ЕС, после бустерной вакцинации срок действия COVID-сертификата будет продлен без установленного лимита, поскольку пока нет достаточной информации о продолжительности защиты после усиливающей прививки.

Напомним, в Украине по состоянию на утро, 21 декабря прошли базовый курс вакцинации от коронавируса более 13 млн человек. Дополнительную прививку получили за сутки почти 80 человек.

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сертификат вакцинации