Єврокомісія скоротила термін дії COVID-сертифікатів для поїздок до 9 місяців

"Сьогодні Комісія затвердила правила, що стосуються цифрового COVID-сертифіката ЄС, встановивши зобов'язуючий термін прийняття сертифікатів про вакцинацію в 9 місяців (рівно 270 днів) з метою подорожей всередині ЄС", - йдеться в повідомленні.

При цьому уточнюється, що це рішення враховує рекомендації Європейського центру профілактики і контролю захворювань, згідно з якими посилюючі дози рекомендуються не пізніше ніж через шість місяців після завершення першого циклу вакцинації.

Сертифікат буде дійсним протягом додаткового періоду ще на три місяці після шести місяців, щоб гарантувати, що національні кампанії з вакцинації можуть бути скориговані, і громадяни матимуть доступ до бустерних доз.

Нові правила набудуть чинності для 27 країн ЄС з 1 лютого 2022 року. Дані правила стосуються тільки поїздок між країнами.

За словами офіційного представника ЄС, після бустерної вакцинації термін дії COVID-сертифіката буде продовжений без встановленого ліміту, оскільки поки немає достатньої інформації про тривалість захисту після підсилюючого щеплення.