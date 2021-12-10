В Европе наибольший рост заболеваемости COVID за всю историю, - KSE

"Сейчас мы говорим, что этот рост является крупнейшим за всю историю Европы. Если условно рассмотреть Европу как отдельный континент, то сейчас она демонстрирует максимальный уровень за всю историю и внутри, то есть для себя, и среди других континентов. Европа сейчас является абсолютным "антилидером" по уровню заболеваемости", - рассказал эксперт.

Он пояснил, что сейчас в европейских странах растет заболеваемость повторно в рамках текущей "Дельта"-волны, поэтому речь не идет о новой.

"Рост начался с трех стран. Это была Россия, Португалия и Великобритания. Началось оно с начала лета и потом перебрасывалось на другие страны, до Украины дошло аж потом, осенью. И сейчас страны входят в повторную вспышку по второму кругу. Пока это "Дельта"-волна. И страны сейчас набирают обороты с той же волной", - уточнил Ганиченко.

Эксперт подчеркнул, что такая тенденция является прямой угрозой для Украины.

"Почему? Потому что мы видим, что сейчас вспыхивают все новые и новые страны, которые не показывали еще активной повторной вспышки в Европе. Активно растет Швеция, Италия, Португалия, Франция уже набрала достаточно больших оборотов. Такой тренд является угрожающим для Украины, которая только первый раз росла в рамках текущей волны", - добавил Ганиченко.