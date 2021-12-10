В Європі найбільший ріст захворюваності COVID за всю історію, - KSE

"Зараз ми говоримо, що це зростання є найбільшим за всю історію Європи. Якщо умовно розглянути Європу як окремий континент, то зараз вона демонструє максимальний рівень за всю історію і всередині, тобто для себе, і серед інших континентів. Європа зараз є абсолютним "антилідером" за рівнем захворюваності", - розповів експерт.

Він пояснив, що наразі в європейських країнах зростає захворюваність повторно в рамках поточної "Дельта"-хвилі, тож мова не йде про нову.

"Зростання розпочалося з трьох країн. Це була Росія, Португалія і Великобританія. Розпочалося воно з початку літа і потім перекидалося на інші країни, до України дійшло аж потім, восени. І зараз країни входять в повторний спалах по другому колу. Поки що це "Дельта"-хвиля. І країни зараз набирають обертів з тією ж хвилею", - уточнив Ганиченко.

Експерт наголосив, що така тенденція є прямою загрозою для України.

"Чому? Тому що ми бачимо, що зараз спалахують все нові й нові країни, які не показували ще активного повторного спалаху в Європі. Активно зростає Швеція, Італія, Португалія, Франція вже набрала досить великих обертів. Такий тренд є загрозливим для України, яка тільки перший раз зростала в рамках поточної хвилі", - додав Ганиченко.