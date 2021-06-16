Финляндия будет вакцинировать украинских работников от COVID

Финляндия будет вакцинировать от COVID украинских граждан, которые работают в стране длительное время или приезжают на сезонные работы. Однако нужно иметь в виду, что в каждом регионе могут быть особые программы вакцинации.

Об этом в Facebook сообщило посольство Финляндии в Украине.

Сообщается, что Министерство здравоохранения Финляндии рекомендовало местным органам здравоохранения обеспечить вакцинацию против COVID-19 иностранцев, которые работают в Финляндии длительное время.

"Граждане Украины могут обратиться за прививкой против COVID-19 в центр вакцинации муниципалитета, в котором они проживают", - говорится в сообщении.

При этом следует обратить внимание, что доступность вакцин и ход программы вакцинации различаются в зависимости от региона. Окончательное решение о возможности вакцинации иностранца принимается муниципальными органами здравоохранения.