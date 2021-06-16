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Финляндия будет вакцинировать украинских работников от COVID

Автор: РБК-Украина

Финляндия будет вакцинировать от COVID украинских граждан, которые работают в стране длительное время или приезжают на сезонные работы. Однако нужно иметь в виду, что в каждом регионе могут быть особые программы вакцинации.

Об этом в Facebook сообщило посольство Финляндии в Украине.

Сообщается, что Министерство здравоохранения Финляндии рекомендовало местным органам здравоохранения обеспечить вакцинацию против COVID-19 иностранцев, которые работают в Финляндии длительное время.

"Граждане Украины могут обратиться за прививкой против COVID-19 в центр вакцинации муниципалитета, в котором они проживают", - говорится в сообщении.

При этом следует обратить внимание, что доступность вакцин и ход программы вакцинации различаются в зависимости от региона. Окончательное решение о возможности вакцинации иностранца принимается муниципальными органами здравоохранения.

Напомним, ранее сообщалось, что Польша начала вакцинацию украинцев от COVID прямо недалеко от государственной границы.

Ранее также стало известно, вакцинация какими препаратами дает право на въезд в Украину без самоизоляции.

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ФинляндиявакцинацияКоронавирус