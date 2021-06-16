Фінляндія вакцинуватиме українських працівників від COVID

Фінляндія буде вакцинувати від COVID українських громадян, які працюють в країні тривалий час або приїжджають на сезонні роботи. Однак треба мати на увазі, що в кожному регіоні можуть бути особливі програми вакцинації.

Про це у Facebook повідомило посольство Фінляндії в Україні.

Повідомляється, що Міністерство охорони здоров'я Фінляндії рекомендувало місцевим органам охорони здоров'я забезпечити вакцинацію проти COVID-19 іноземців, які працюють у Фінляндії тривалий час.

"Громадяни України можуть звернутися за щепленням проти COVID-19 в центр вакцинації муніципалітету, в якому вони проживають", - йдеться в повідомленні.

При цьому слід звернути увагу, що доступність вакцин і хід програми вакцинації розрізняються залежно від регіону. Остаточне рішення про можливість вакцинації іноземця приймається муніципальними органами охорони здоров'я.