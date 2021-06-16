Фінляндія вакцинуватиме українських працівників від COVID

Фінляндія буде вакцинувати від COVID українських громадян, які працюють в країні тривалий час або приїжджають на сезонні роботи. Однак треба мати на увазі, що в кожному регіоні можуть бути особливі програми вакцинації.
Про це у Facebook повідомило посольство Фінляндії в Україні.
Повідомляється, що Міністерство охорони здоров'я Фінляндії рекомендувало місцевим органам охорони здоров'я забезпечити вакцинацію проти COVID-19 іноземців, які працюють у Фінляндії тривалий час.
"Громадяни України можуть звернутися за щепленням проти COVID-19 в центр вакцинації муніципалітету, в якому вони проживають", - йдеться в повідомленні.
При цьому слід звернути увагу, що доступність вакцин і хід програми вакцинації розрізняються залежно від регіону. Остаточне рішення про можливість вакцинації іноземця приймається муніципальними органами охорони здоров'я.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Польща почала вакцинацію українців від COVID прямо недалеко від державного кордону.
Раніше також стало відомо, вакцинація якими препаратами дає право на в'їзд до України без самоізоляції.