Флорида побила рекорд по заболеваемости COVID-19 в США

Штат Флорида в США побил рекорды по заболеваемости коронавирусом . За последние сутки там зафиксировали 21 683 новых случаев заболевания.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.

Также сообщается, что на этой неделе во Флориде

Напомним, что президент США предложил американцам выплачивать по 100 долларов за вакцинацию от коронавируса. Такое нововведение должно поднять уровень вакцинации.

Ранее сообщалось, что госслужащие в США не смогут ездить в командировки, пока не пройдут вакцинацию от коронавируса. Такое решение приняли в Белом доме.