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Флорида побила рекорд по захворюваності COVID-19 в США

Автор: Наталья Скороход

Штат Флорида в США побив рекорди по захворюваності на коронавірус. За останню добу там зафіксували 21 683 нових випадків захворювання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press.

зафіксували 21 683 нових випадків захворювання.

масової вакцинації.

Також повідомляється, що на цьому тижні у Флориді

Нагадаємо, що президент США запропонував американцям виплачувати по 100 доларів за вакцинацію від коронавірусу. Таке нововведення має підняти рівень вакцинації.

Раніше повідомлялося, що держслужбовці в США не зможуть їздити у відрядження, поки не пройдуть вакцинацію від коронавірусу. Таке рішення прийняли в Білому домі.

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Коронавірус