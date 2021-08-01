Флорида побила рекорд по захворюваності COVID-19 в США

Штат Флорида в США побив рекорди по захворюваності на коронавірус. За останню добу там зафіксували 21 683 нових випадків захворювання.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press.
зафіксували 21 683 нових випадків захворювання.
масової вакцинації.
Також повідомляється, що на цьому тижні у Флориді
Нагадаємо, що президент США запропонував американцям виплачувати по 100 доларів за вакцинацію від коронавірусу. Таке нововведення має підняти рівень вакцинації.
Раніше повідомлялося, що держслужбовці в США не зможуть їздити у відрядження, поки не пройдуть вакцинацію від коронавірусу. Таке рішення прийняли в Білому домі.