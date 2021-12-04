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Во Франции 10 миллионов человек получили бустерную дозу COVID-вакцины

Автор: Наталья Скороход

Во Франции 10 миллионов человек получили бустерные дозы вакцины от коронавируса. Об этом заявил министр здравоохранения страны Оливье Веран.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Le Figaro.

Десять дней назад правительство Франции объявило, что открывает возможность получить бустеры всем взрослым. Это получил отзыв среди населения - люди стали массово записываться на прививки.

Твиттере.

дозу максимум 7 месяцев назад.

Напомним, что в Бельгии разрешили вакцинировать бустерами всех взрослых. Там стремятся вакцинировать к праздникам как можно больше населения.

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