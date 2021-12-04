Во Франции 10 миллионов человек получили бустерную дозу COVID-вакцины

Во Франции 10 миллионов человек получили бустерные дозы вакцины от коронавируса. Об этом заявил министр здравоохранения страны Оливье Веран.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Le Figaro.
Десять дней назад правительство Франции объявило, что открывает возможность получить бустеры всем взрослым. Это получил отзыв среди населения - люди стали массово записываться на прививки.
Твиттере.
дозу максимум 7 месяцев назад.
Напомним, что в Бельгии разрешили вакцинировать бустерами всех взрослых. Там стремятся вакцинировать к праздникам как можно больше населения.