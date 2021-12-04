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У Франції 10 мільйонів людей отримали бустерну дозу covid-вакцини

Автор: Наталья Скороход

В Франція 10 мільйонів людей отримали бустерні дози вакцини від коронавірусу. Про це заявив міністр охорони здоров'я країни Олів'є Веран.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Le Figaro.

Десять днів тому уряд Франції оголосив, що відкриває можливість отримати бустери всім дорослим. Це отримав відгук серед населення - люди стали масово записуватися на щеплення.

Твіттері.

дозу максимум 7 місяців тому.

Нагадаємо, що у Бельгії дозволили вакцинувати бустерами всіх дорослих. Там прагнуть вакцинувати до свят якомога більше населення.

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КоронавірусВакцинація