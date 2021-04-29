Во Франции начнут прививать от COVID-19 людей старше 18 лет с ожирением

Во Франции с 1 мая начнут прививать от коронавируса людей старше 18 лет, страдающих ожирением. Президент страны Эммануэль Макрон призвал граждан, имеющих серьезный избыточный вес, посетить прививочные центры.
Об этом сообщает телеканал BFM TV.
Отмечается, что с 1 мая вакцинация от коронавируса будет распространена на всех граждан страны старше 18 лет, имеющих “серьезный избыточный вес" или индекс массы тела более 30.
“Я приглашаю 2,3 миллиона заинтересованных французов посетить центры вакцинации в эти выходные”, - цитирует телеканал заявление Макрона.
Кампания по вакцинации началась во Франции в конце декабря 2020 года. В первую очередь прививки смогли сделать пожилые люди и медицинские работники.
Ранее президент Франции сообщил о "четырех этапах" отмены ограничений и смягчения локдауна. Комендантский час должен быть полностью отменен 30 июня, отметил глава государства.
Напомним, ранее на северо-востоке Франции 140 человек получили уколы физраствором вместо прививки американской вакциной Pfizer. Физраствор не представлял опасности для "привитых"
Отметим, в двух странах обнаружили поддельную вакцину Pfizer. При этом одну такую подделку продавали почти за тысячу долларов.