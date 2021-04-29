Во Франции начнут прививать от COVID-19 людей старше 18 лет с ожирением

Во Франции с 1 мая начнут прививать от коронавируса людей старше 18 лет, страдающих ожирением. Президент страны Эммануэль Макрон призвал граждан, имеющих серьезный избыточный вес, посетить прививочные центры.

Отмечается, что с 1 мая вакцинация от коронавируса будет распространена на всех граждан страны старше 18 лет, имеющих “серьезный избыточный вес" или индекс массы тела более 30.

“Я приглашаю 2,3 миллиона заинтересованных французов посетить центры вакцинации в эти выходные”, - цитирует телеканал заявление Макрона.

Кампания по вакцинации началась во Франции в конце декабря 2020 года. В первую очередь прививки смогли сделать пожилые люди и медицинские работники.