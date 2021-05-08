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У Франції зафіксували два випадки тромбозу після вакцини AstraZeneca

Новость на русском → Франція, Субота 08 травня 2021 23:16
У Франції зафіксували два випадки тромбозу після вакцини AstraZeneca Фото: у Франції зафіксували нові випадки тромбів після AstraZeneca (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

У Франції зафіксували два випадки тромбозу після вакцини AstraZeneca. Один випадок виявився смертельним.

Про це повідомляє Le Figaro.

У період з 23 по 29 квітня у Франції відбулися два нових випадки атипового тромбозу, пов'язані з вакциною AstraZeneca. Вони виявлені у жінок у віці від 60 до 70 років. У жінок виявили тромбоз вен головного мозку, у тому числі один випадок із супутньою тромбоцитопенією (дефіцит тромбоцитів).

Крім того, за даними французького агентства з лікарських засобів, аналіз 15 серйозних випадків (14 випадків сприятливого результату і 1 смерть) гострого панкреатиту, зареєстрованих у Франції, показує, що майже в третині випадків вони виникають у пацієнтів з патологіями підшлункової залози або жовчовивідних шляхів.

"Ці події являють собою "потенційний сигнал", який буде поширений на європейському рівні", - йдеться в повідомленні.

Також відомо, що з моменту початку вакцинації цією вакциною у Франції було зареєстровано 30 випадків тромбозу, в тому числі 9 смертельних випадків.

Нагадаємо, використання вакцини Johnson & Johnson можуть обмежити в Німеччині. Від цієї вакцини також можуть з'являтися тромби.

Раніше повідомлялося, що у Євросоюзі вивчають повідомлення про неврологічні розлади після вакцини AstraZeneca. Йдеться про рідкісне захворювання - синдром Гійєна-Барре.

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