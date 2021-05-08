У Франції зафіксували два випадки тромбозу після вакцини AstraZeneca . Один випадок виявився смертельним.

У період з 23 по 29 квітня у Франції відбулися два нових випадки атипового тромбозу, пов'язані з вакциною AstraZeneca. Вони виявлені у жінок у віці від 60 до 70 років. У жінок виявили тромбоз вен головного мозку, у тому числі один випадок із супутньою тромбоцитопенією (дефіцит тромбоцитів).

Крім того, за даними французького агентства з лікарських засобів, аналіз 15 серйозних випадків (14 випадків сприятливого результату і 1 смерть) гострого панкреатиту, зареєстрованих у Франції, показує, що майже в третині випадків вони виникають у пацієнтів з патологіями підшлункової залози або жовчовивідних шляхів.

" Ці події являють собою "потенційний сигнал", який буде поширений на європейському рівні", - йдеться в повідомленні.

Також відомо, що з моменту початку вакцинації цією вакциною у Франції було зареєстровано 30 випадків тромбозу, в тому числі 9 смертельних випадків.