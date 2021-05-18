Во Франции заговорили о вакцинации детей: это возможно, но не сразу

Во Франции власти рассказали, будут ли вакцинировать от коронавируса детей. По их словам, это случиться, но не сразу.
Об этом сообщает Le Figaro.
Во Франции обсуждают возможность вакцинации детей и подростков от коронавируса. Власти прокомментировали этот вопрос, который в стране беспокоит многих.
Как сказал министр здравоохранения Оливье Веран, отвечая на вопрос журналистов, вакцинация от коронавируса французов младше 18 лет произойдет не сразу, но это возможно.
Он добавил, что сначала нужно вакцинировать взрослых, но страна готовится обезопасить от коронавируса и меленьких французов.
Напомним, Сингапур закрывает школы из-за индийского штамма коронавируса. Количество заболевших возросло среди детей.
Ранее сообщалось, что ВОЗ призывает богатые страны сначала поделиться вакциной от коронавируса, и только после того вакцинировать детей и подростков.