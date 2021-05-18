Во Франции заговорили о вакцинации детей: это возможно, но не сразу

Во Франции обсуждают возможность вакцинации детей и подростков от коронавируса. Власти прокомментировали этот вопрос, который в стране беспокоит многих.

Как сказал министр здравоохранения Оливье Веран, отвечая на вопрос журналистов, вакцинация от коронавируса французов младше 18 лет произойдет не сразу, но это возможно.

Он добавил, что сначала нужно вакцинировать взрослых, но страна готовится обезопасить от коронавируса и меленьких французов.