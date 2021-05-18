У Франції заговорили про вакцинацію дітей: це можливо, але не відразу

У Франції влада розповіла, чи будуть вакцинувати від коронавірусу дітей. За їхніми словами, це трапитися, але не відразу.
Про це повідомляє Le Figaro.
У Франції обговорюють можливість вакцинації дітей і підлітків від коронавірусу. Влада прокоментувала це питання, яке в країні турбує багатьох.
Як сказав міністр охорони здоров'я Олів'є Веран, відповідаючи на запитання журналістів, вакцинація від коронавірусу французів молодше 18 років відбудеться не відразу, але це можливо.
Він додав, що спочатку потрібно вакцинувати дорослих, але країна готується убезпечити від коронавірусу і маленьких французів.
Нагадаємо, Сінгапур закриває школи через Індійський штам коронавірусу. Кількість хворих зросла серед дітей.
Раніше повідомлялося, що ВООЗ закликає багаті країни спочатку поділитися вакциною від коронавірусу, і тільки після того вакцинувати дітей та підлітків.