Франция отказалась вакцинировать второй дозой AstraZeneca. Будет Pfizer или Moderna

Франция не будет вводить вторую дозу вакцины AstraZeneca лицам младше 55 лет, которые получили ее в первой дозе. Решение принято на фоне дискуссий о побочных эффектах.

Сообщается, что для вакцинации второй дозой будут использовать препараты Pfizer или Moderna. При этом специалисты Высшего совета по здравоохранению (HAS) уверены, что комбинировать разные вакцины не только не опасно, но и более эффективно.

"Это дает большую иммунную реакцию, чем при использовании одной и той же вакцины дважды", - отметили в HAS.

По оценка экспертов, речь идет о 533 тысячах пациентов, большая часть которых - медицинские сотрудники.