Франція відмовилася вакцинувати другою дозою AstraZeneca. Буде Pfizer або Moderna

Франція не буде вводити другу дозу вакцини AstraZeneca особам молодше 55 років, які отримали її в першій дозі. Рішення прийнято на тлі дискусій про побічні ефекти.

Повідомляється, що для вакцинації другою дозою будуть використовувати препарати Pfizer або Moderna. При цьому фахівці Вищої ради з охорони здоров'я (HAS) впевнені, що комбінувати різні вакцини не тільки безпечно, але і більш ефективно.

"Це дає більшу імунну реакцію, ніж при використанні однієї і тієї ж вакцини двічі", - зазначили в HAS.

За оцінка експертів, мова йде про 533 тисячі пацієнтів, більша частина яких - медичні працівники.