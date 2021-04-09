Франція відмовилася вакцинувати другою дозою AstraZeneca. Буде Pfizer або Moderna

Франція не буде вводити другу дозу вакцини AstraZeneca особам молодше 55 років, які отримали її в першій дозі. Рішення прийнято на тлі дискусій про побічні ефекти.
Про це пише RFI.
Повідомляється, що для вакцинації другою дозою будуть використовувати препарати Pfizer або Moderna. При цьому фахівці Вищої ради з охорони здоров'я (HAS) впевнені, що комбінувати різні вакцини не тільки безпечно, але і більш ефективно.
"Це дає більшу імунну реакцію, ніж при використанні однієї і тієї ж вакцини двічі", - зазначили в HAS.
За оцінка експертів, мова йде про 533 тисячі пацієнтів, більша частина яких - медичні працівники.
Нагадаємо, раніше Комітет з безпеки Європейського агентства з лікарських засобів (EMA) офіційно заявив про зв'язок між вакциною AstraZeneca і рідкісними випадками утворення тромбів. При цьому користь вакцини перевищує можливі ризики.
А міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що буде чекати офіційних документів для того, щоб приймати рішення чи припиняти використання цієї вакцини в Україні.