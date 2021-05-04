G20 підтримала введення паспортів вакцинації від COVID для туристів
Країни "Групи 20" (G20) підтримали введення паспортів вакцинації від COVID для туристів. Таке нововведення має вивести індустрію подорожей і туризму зі спаду, викликаного пандемією.
Про це на прес-конференції заявив міністр туризму Італії Массімо Гаравалья, передає Bloomberg.
За його словами, міністри туризму країн G20 підтримали введення сертифікатів, підкресливши, що відновлення туристичних поїздок має велике значення для світової економіки.
Віртуальна зустріч міністрів була присвячена запуску зеленого сертифіката Європейського союзу. У цьому документі буде зазначено, що його власник був повністю вакцинований, має імунітет після хвороби або нещодавно здав негативний ПЛР-тест.
Гаравалья також заявив, що отримав від комісара Європейського союзу Тьєррі Бретона зобов'язання максимально прискорити введення зеленого сертифіката ЄС.
"Туризм стане ключем до відновлення після того, як пандемія буде переможена", - додав Гаравалья.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ЄС запустить паспорти вакцинації від COVID в середині червня, а Італія - вже в травні.
Також сьогодні Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) приступило до огляду китайської вакцини від коронавірусу Sinovac. Зазначимо, її використовують в Україні, а схвалення в ЄС може означати, що українці, які прищепилися Sinovac, отримають можливість їздити в Євросоюз.