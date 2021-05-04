G20 підтримала введення паспортів вакцинації від COVID для туристів      

Країни "Групи 20" (G20) підтримали введення паспортів вакцинації від COVID для туристів. Таке нововведення має вивести індустрію подорожей і туризму зі спаду, викликаного пандемією.

Про це на прес-конференції заявив міністр туризму Італії Массімо Гаравалья, передає Bloomberg .

За його словами, міністри туризму країн G20 підтримали введення сертифікатів, підкресливши, що відновлення туристичних поїздок має велике значення для світової економіки.

Віртуальна зустріч міністрів була присвячена запуску зеленого сертифіката Європейського союзу. У цьому документі буде зазначено, що його власник був повністю вакцинований, має імунітет після хвороби або нещодавно здав негативний ПЛР-тест.

Гаравалья також заявив, що отримав від комісара Європейського союзу Тьєррі Бретона зобов'язання максимально прискорити введення зеленого сертифіката ЄС.

"Туризм стане ключем до відновлення після того, як пандемія буде переможена", - додав Гаравалья.