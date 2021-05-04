G20 поддержала введение паспортов вакцинации от COVID для туристов      

По его словам, министры туризма стран G20 поддержали введение сертификатов, подчеркнув, что возобновление туристических поездок имеет большое значением для мировой экономики.

Виртуальная встреча министров была посвящена запуску зеленого сертификата Европейского союза. В этом документе будет указано, что его владелец был полностью вакцинирован, имеет иммунитет после болезни или недавно сдал отрицательный ПЦР-тест.

Гаравалья также заявил, что получил от комиссара Европейского союза Тьерри Бретона обязательство максимально ускорить введение зеленого сертификата ЕС.

"Туризм станет ключом к выздоровлению после того, как пандемия будет побеждена", - добавил Гаравалья.