В Германии более 50% жителей получили одну дозу COVID-вакцины

В Германии первую дозу вакцина от коронавируса получили 44,6 млн жителей страны. Таким образом, первую прививку в стране получили 53,6% немцев.
Об этом заявил министр здравоохранения Германии Йенс Шпан в Twitter.
Он также добавил, что 29,4 млн граждан, то есть 35,4%, полностью прошли курс вакцинации.
"44,6 млн. граждан (53,6%) привиты хотя бы один раз, более чем каждый третий (35,4% / 29,4 млн.) имеет полную защиту от прививок. Таким образом, наша цель на июнь для Германии - вакцинировать как минимум каждого второго жителя один раз и как минимум каждого третьего жителя полностью - была перевыполнена", - написал он.
Напомним, ранее Шпан заявил, что в Германии штамм "Дельта" станет господствующим в течение лета. В связи с этим власти стремятся ускорить программу по вакцинации.