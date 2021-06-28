RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

У Німеччині понад 50% жителів отримали одну дозу COVID-вакцини

Автор: РБК-Україна

У Німеччині першу дозу вакцина від коронавірусу отримали 44,6 млн жителів країни. Таким чином, перше щеплення в країні отримали 53,6% німців.

Про це заявив міністр охорони здоров'я Німеччини Єнс Шпан у Twitter.

Він також додав, що 29,4 млн громадян, тобто 35,4%, повністю пройшли курс вакцинації.

"44,6 млн. громадян (53,6%) щеплені хоча б один раз, більш ніж кожен третій (35,4% / 29,4 млн.) має повний захист від щеплень. Таким чином, наша мета на Червень для Німеччини - вакцинувати як мінімум кожного другого жителя один раз і як мінімум кожного третього жителя повністю - була перевиконана", - написав він.

Нагадаємо, раніше Шпан заявив, що у Німеччині штам "Дельта" стане панівним протягом літа. У зв'язку з цим влада прагне прискорити програму з вакцинації.

Читайте РБК-Україна в Google News
ГерманияКоронавірусВакцинація