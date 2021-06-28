У Німеччині понад 50% жителів отримали одну дозу COVID-вакцини

У Німеччині першу дозу вакцина від коронавірусу отримали 44,6 млн жителів країни. Таким чином, перше щеплення в країні отримали 53,6% німців.
Про це заявив міністр охорони здоров'я Німеччини Єнс Шпан у Twitter.
Він також додав, що 29,4 млн громадян, тобто 35,4%, повністю пройшли курс вакцинації.
"44,6 млн. громадян (53,6%) щеплені хоча б один раз, більш ніж кожен третій (35,4% / 29,4 млн.) має повний захист від щеплень. Таким чином, наша мета на Червень для Німеччини - вакцинувати як мінімум кожного другого жителя один раз і як мінімум кожного третього жителя повністю - була перевиконана", - написав він.
Нагадаємо, раніше Шпан заявив, що у Німеччині штам "Дельта" стане панівним протягом літа. У зв'язку з цим влада прагне прискорити програму з вакцинації.