ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

В Германии за день вакцинировали от COVID более 1 млн человек

Новина українською → Берлин, Четверг 29 апреля 2021 17:09
В Германии за день вакцинировали от COVID более 1 млн человек Фото: в Германии за день вакцинировали от COVID более 1 млн человек (freepik.com)
Автор: РБК-Украина

В Германии за минувшие сутки вакцинировали 1,1 млн человек, что стало рекордом для страны. Таким образом, за день вакцинировали более 1% населения Германии.

Об этом заявил министр здравоохранения Германии Йенс Шпан в Twitter.

"Два новых рекорда: впервые за один день было вакцинировано более 1 процента населения. Почти 1,1 миллиона прививок - это новый ежедневный рекорд", - написал он.

Министр также добавил, что на сегодняшний день каждый четвертый житель Германии получил хотя бы одну дозу вакцины от коронавируса.

"Также каждый четвертый житель Германии (25,9%) в настоящее время хотя бы раз прошел вакцинацию. Прогресс продолжается", - подытожил он.

Напомним, 21 апреля Бундестаг принял поправки в 4-й Закон о защите от инфекций, согласно которому правительство Германии сможет запускать общенациональное "экстренное торможение".

Ранее жесткие ограничения по новому закону о локдауне ввели на территории федеральной земли Саар.

Добавим, что канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что третья волна коронавируса оказалась самой трудной для Германии. Однако вакцинация по-прежнему самое важное оружие в борьбе с пандемией.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Коронавирус Германия вакцинация Коронавирус
Локдаун в Украине
Локдаун в Украине
Статистика по Украине
Статистика по Украине
Вакцина от COVID-19
Вакцина от COVID-19
Главное о коронавирусе
Главное о коронавирусе
Симптомы и алгоритм действий при COVID-19
Симптомы и алгоритм действий при COVID-19