У Німеччині за день вакцинували від COVID понад 1 млн осіб

У Німеччині за минулу добу вакцинували 1,1 млн осіб, що стало рекордом для країни. Таким чином, за день вакцинували більше 1% населення Німеччини.

Про це заявив міністр охорони Здоров'я Німеччини Єнс Шпан у Twitter.

"Два нових рекорди: вперше за один день було вакциновано понад 1 відсоток населення. Майже 1,1 мільйона щеплень - це новий щоденний рекорд", - написав він.

Міністр також додав, що на сьогодні кожен четвертий житель Німеччини отримав хоча б одну дозу вакцини від коронавірусу.

"Також кожен четвертий житель Німеччини (25,9%) в цей час хоча б раз пройшов вакцинацію. Прогрес триває", - підсумував він.