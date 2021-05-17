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В Германии с июня начнут вакцинировать от COVID-19 всех граждан

Автор: РБК-Украина

В Германии отменяют приоритетную вакцинацию, при которой прививку получали лишь определенные группы граждан. С 7 июня в стране вакцинироваться от коронавируса смогут все желающие.

Об этом заявил министр здравоохранения Германии Йенс Шпан, передает Der Spiegel.

"Разделение на приоритетные группы с 7 июня будет снято", - заявил он.

При этом министр отметил, что действовавший ранее приоритет при вакцинации был необходимой мерой.

"Это было необходимо с эпидемиологической точки зрения. Это не было бюрократией, это было спасением человеческих жизней", - подчеркнул глава Минздрава.

Министр добавил, что несмотря на введение массовой вакцинации, у федеральных земель останется право резервировать часть доз для определенных категорий людей.

Напомним, ранее министр здравоохранения Германии Йенс Шпан заявил, что третья волна эпидемии коронавируса в его стране "сломлена".

Кроме того, с 13 мая в Германии смягчили правила въезда в страну. Теперь полностью привитым от коронавируса признанными в Евросоюзе вакцинами, а также тем, то уже переболел COVID, не должны уходить на карантин и сдавать тест.

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