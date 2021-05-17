У Німеччині з червня почнуть вакцинувати від COVID-19 всіх громадян

"Поділ на пріоритетні групи з 7 червня буде знято", - заявив він.

При цьому міністр зазначив, що чинний раніше пріоритет при вакцинації був необхідним заходом.

"Це було необхідно з епідеміологічної точки зору. Це не було бюрократією, це було порятунком людських життів", - підкреслив глава МОЗ.

Міністр додав, що незважаючи на введення масової вакцинації, у федеральних земель залишиться право резервувати частину доз для певних категорій людей.