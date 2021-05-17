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У Німеччині з червня почнуть вакцинувати від COVID-19 всіх громадян

Автор: РБК-Україна

У Німеччині скасовують пріоритетну вакцинацію, при якій щеплення отримували лише певні групи громадян. З 7 червня в країні вакцинуватися від коронавірусу зможуть всі бажаючі.

Про це заявив Міністр охорони Здоров'я Німеччини Йенс Шпан, передає Der Spiegel.

"Поділ на пріоритетні групи з 7 червня буде знято", - заявив він.

При цьому міністр зазначив, що чинний раніше пріоритет при вакцинації був необхідним заходом.

"Це було необхідно з епідеміологічної точки зору. Це не було бюрократією, це було порятунком людських життів", - підкреслив глава МОЗ.

Міністр додав, що незважаючи на введення масової вакцинації, у федеральних земель залишиться право резервувати частину доз для певних категорій людей.

Нагадаємо, раніше міністр охорони здоров'я Німеччини Йенс Шпан заявив, що третя хвиля епідемії коронавірусу в його країні "зломлений".

Крім того, з 13 травня у Німеччині пом'якшили правила в'їзду в країну. Тепер повністю щепленим від коронавірусу визнаними в Євросоюзі вакцинами, а також тим, то вже перехворів COVID, не повинні йти на карантин і здавати тест.

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