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В Германии могут закрыть рождественские ярмарки из-за COVID-19

Автор: Наталья Скороход

В Германии знаменитые рождественские ярмарки под угрозой закрытия из-за пандемии коронавируса. Их должны открыть через неделю при условии соблюдений правил безопасности, но некоторые зесли уже засомневались, что это будет возможным.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Правительство объявило, что ярмарки будут открыты, если немцы будут соблюдать меры безопасности. Сюда входят документы о вакцинации или

Однако власти от Баварии на юге до Саксонии и Тюрингии на востоке начали объявлять об отмене открытия запланированных рынков.

Глава рынка в 24 ноября

Напомним, что в Германии установили новый рекорд по заболеваемости коронавирусом. Такого не происходило с прошлого года.

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