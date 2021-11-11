В Германии могут закрыть рождественские ярмарки из-за COVID-19

Правительство объявило, что ярмарки будут открыты, если немцы будут соблюдать меры безопасности. Сюда входят документы о вакцинации или

Однако власти от Баварии на юге до Саксонии и Тюрингии на востоке начали объявлять об отмене открытия запланированных рынков.

Глава рынка в 24 ноября