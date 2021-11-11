В Германии могут закрыть рождественские ярмарки из-за COVID-19

В Германии знаменитые рождественские ярмарки под угрозой закрытия из-за пандемии коронавируса. Их должны открыть через неделю при условии соблюдений правил безопасности, но некоторые зесли уже засомневались, что это будет возможным.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.
Правительство объявило, что ярмарки будут открыты, если немцы будут соблюдать меры безопасности. Сюда входят документы о вакцинации или
Однако власти от Баварии на юге до Саксонии и Тюрингии на востоке начали объявлять об отмене открытия запланированных рынков.
Глава рынка в 24 ноября
Напомним, что в Германии установили новый рекорд по заболеваемости коронавирусом. Такого не происходило с прошлого года.