У Німеччині можуть закрити різдвяні ярмарки через COVID-19

В Німеччина знамениті різдвяні ярмарки під загрозою закриття через пандемію коронавірусу. Їх повинні відкрити через тиждень за умови дотримань правил безпеки, але деякі штати вже засумнівалися, що це буде можливим.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.
Уряд оголосив, що ярмарки будуть відкриті, якщо німці будуть дотримуватися заходів безпеки. Сюди входять документи про вакцинацію або
Однак влада від Баварії на півдні до Саксонії і Тюрінгії на сході почала оголошувати про скасування відкриття запланованих ринків.
Глава ринку в 24 листопада
Нагадаємо, що в Німеччини встановили новий рекорд по захворюваності коронавірусом. Такого не відбувалося з минулого року.