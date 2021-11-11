У Німеччині можуть закрити різдвяні ярмарки через COVID-19

Уряд оголосив, що ярмарки будуть відкриті, якщо німці будуть дотримуватися заходів безпеки. Сюди входять документи про вакцинацію або

Однак влада від Баварії на півдні до Саксонії і Тюрінгії на сході почала оголошувати про скасування відкриття запланованих ринків.

Глава ринку в 24 листопада