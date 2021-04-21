В Германии приняли поправки, запускающие "экстренное торможение" при росте COVID-больных

"За поправки проголосовали 342 депутата, против - 250, воздержались - 64", - отмечает издание.

В первой половине дня в немецком парламенте прошли несколько раундов голосования по поправкам, предложенным оппозиционными фракциями к законопроекту. Однако все они были отклонены. Поправки усиливают полномочия федерального правительства в вопросе о введении ограничительных мер в борьба с распространением коронавируса в Германии.

Согласно документу, власти регионов, где заболеваемость превысит 100 человек на 100 тысяч населения, получают право ввести ночной комендантский час, который будет действовать с 21:00 до 5:00 в течение недели.

Кроме того, магазины, которые не обслуживают ежедневные потребности населения, должны будут закрыться. Открытие заведений культуры и досуга, таких как театры, музеи или зоопарки, туризм запрещено.

Школы и детсады должны прекратить занятия, если недельная заболеваемость коронавирусом превысит 200 случаев на 100 тысяч населения. Однако до этого школьники должны будут сдавать два теста на COVID-19 в неделю.

Поправки могут вступить в силу с 24 апреля. Планируется, что 22 апреля их утвердят в бундесрате - палате федеральных земель. Затем закон должен подписать президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер.