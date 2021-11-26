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В Германии третий день подряд регистрируют новый антирекорд заболеваемости COVID

Автор: Иванна Шовкун

За сутки 25 ноября в Германии зафиксировали 76 414 новых случаев заражения коронавирусом. Это новый антирекорд, который страна бьет уже третий день подряд.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Института имени Роберта Коха.

Неделю ранее за сутки зарегистрировали 52 970 больных COVID-19. Показатель заболеваемости за последние 7 дней обновил максимум и составил 438,2. Для сравнения, в предыдущий день значение было 419,7, а неделю назад - 340,7.

За последние 24 часа от коронавируса в Германии умерли 357 пациентов.

Всего с начала пандемии в стране зафиксировали 5 650 170 случаев болезни. А количество смертей превысило 100 тысяч.

Напомним, Франция усиливает COVID-контроль для путешественников из стран, которые входят в "красный" и "оранжевый" списки. Об этом заявил министр здравоохранения Оливье Веран.

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ГерманияКоронавирус